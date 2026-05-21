Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Mittag tiefer

Der Südzucker-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 3,1 Prozent auf 11,42 EUR. Im Tief verlor die Südzucker-Aktie bis auf 11,42 EUR. Mit einem Wert von 11,62 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Südzucker-Aktien beläuft sich auf 77'617 Stück.

Bei einem Wert von 13,57 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Südzucker-Aktie mit einem Kursplus von 18,83 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Mit Abgaben von 21,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,058 EUR. Südzucker liess sich am 13.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,02 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,53 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Südzucker mit einem Umsatz von insgesamt 2.16 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um -3,23 Prozent verringert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,095 EUR je Südzucker-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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