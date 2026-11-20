Die Südzucker-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 10,68 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Südzucker-Aktie sogar auf 10,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,60 EUR. Zuletzt wechselten 39'675 Südzucker-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,57 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 21,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,92 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,135 EUR. Im Vorjahr erhielten Südzucker-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Südzucker am 08.10.2026. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,20 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Südzucker in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.13 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.05 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,328 EUR je Südzucker-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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