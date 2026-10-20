Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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20.10.2026 12:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Südzucker. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 12,00 EUR.
Die Südzucker-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 12,00 EUR. In der Spitze fiel die Südzucker-Aktie bis auf 11,92 EUR. Bei 11,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6'942 Südzucker-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 13,57 EUR erreichte der Titel am 31.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie. Bei einem Wert von 8,92 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2025). Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 34,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,135 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Südzucker am 08.10.2026. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Südzucker mit -0,20 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.13 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.05 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
In der Südzucker-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,365 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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