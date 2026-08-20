Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.08.2026 09:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Südzucker. Die Aktionäre schickten das Papier von Südzucker nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 11,96 EUR.
Um 09:28 Uhr fiel die Südzucker-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 11,96 EUR ab. Im Tief verlor die Südzucker-Aktie bis auf 11,96 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,96 EUR. Zuletzt wechselten 5'497 Südzucker-Aktien den Besitzer.
Am 31.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,57 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 13,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 23.12.2025 auf bis zu 8,92 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 34,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Südzucker-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,128 EUR aus. Am 09.07.2026 lud Südzucker zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,18 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Südzucker hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.06 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
In der Südzucker-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,377 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie
Südzucker-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
So schätzen Analysten die Südzucker-Aktie ein
April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Südzucker-Aktie angepasst
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
09:29
|Südzucker Aktie News: Südzucker am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Südzucker Aktie News: Südzucker verzeichnet am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
18.08.26
|XETRA-Handel SDAX schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|27.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|27.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|13.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|22.05.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX leichter -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.