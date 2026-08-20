Südzucker Aktie News: Südzucker am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

Um 09:28 Uhr fiel die Südzucker-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 11,96 EUR ab. Im Tief verlor die Südzucker-Aktie bis auf 11,96 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,96 EUR. Zuletzt wechselten 5'497 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Am 31.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,57 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 13,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 23.12.2025 auf bis zu 8,92 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 34,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Südzucker-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,128 EUR aus. Am 09.07.2026 lud Südzucker zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,18 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Südzucker hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.06 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

In der Südzucker-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,377 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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