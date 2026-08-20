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Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004

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20.08.2026 16:29:00

Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag freundlich

Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Südzucker. Zuletzt konnte die Aktie von Südzucker zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,3 Prozent auf 12,44 EUR.

Südzucker
11.56 CHF 3.38%
Kaufen Verkaufen

Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 12,44 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Südzucker-Aktie bei 12,46 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,96 EUR. Bisher wurden via XETRA 364'559 Südzucker-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,57 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 9,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 28,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,128 EUR aus. Am 09.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Südzucker hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,18 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 2.06 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Südzucker-Gewinn in Höhe von 0,377 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’923.90 19.57 SXBVXU
Short 15’218.53 13.90 SQBT1U
Short 15’790.75 8.94 S9BVAU
SMI-Kurs: 14’368.16 20.08.2026 17:30:19
Long 13’741.89 19.71 SYB31U
Long 13’433.31 13.90 SHB7NU
Long 12’841.63 8.88 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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