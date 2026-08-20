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Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004

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20.08.2026 12:29:00

Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag gefragt

Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag gefragt

Die Aktie von Südzucker gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 12,28 EUR zu.

Südzucker
11.37 CHF 1.63%
Kaufen Verkaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Südzucker-Papiere um 12:28 Uhr 2,0 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Südzucker-Aktie bei 12,30 EUR. Bei 11,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 214'493 Südzucker-Aktien.

Am 31.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 13,57 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 10,50 Prozent Plus fehlen der Südzucker-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Südzucker-Aktie mit einem Verlust von 27,36 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Südzucker-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,128 EUR aus. Am 09.07.2026 äusserte sich Südzucker zu den Kennzahlen des am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,18 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -4,41 Prozent auf 2.06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.15 Mrd. EUR gelegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Südzucker-Aktie in Höhe von 0,377 EUR im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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