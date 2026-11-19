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19.11.2026 09:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Vormittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Südzucker gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Südzucker-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 10,94 EUR ab.
Der Südzucker-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 10,94 EUR. Die Südzucker-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,94 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,02 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1'903 Südzucker-Aktien umgesetzt.
Bei 13,57 EUR erreichte der Titel am 31.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,04 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 22,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,135 EUR. Die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal legte Südzucker am 08.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Südzucker im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.13 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.05 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Südzucker-Gewinn in Höhe von 0,328 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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