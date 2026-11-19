Die Südzucker-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 3,5 Prozent auf 10,62 EUR nach. Die Südzucker-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,62 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,02 EUR. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 74'035 Aktien.

Bei 13,57 EUR erreichte der Titel am 31.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 27,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,92 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 16,01 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Südzucker-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,135 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Südzucker 0,000 EUR aus. Am 08.10.2026 lud Südzucker zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,20 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.13 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Südzucker einen Umsatz von 2.05 Mrd. EUR eingefahren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Südzucker-Gewinn in Höhe von 0,328 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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