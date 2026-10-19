Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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19.10.2026 09:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker kommt am Vormittag kaum vom Fleck
Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Südzucker. Mit einem Wert von 12,14 EUR bewegte sich die Südzucker-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Südzucker-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 12,14 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Südzucker-Aktie bei 12,16 EUR. In der Spitze fiel die Südzucker-Aktie bis auf 12,12 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1'925 Südzucker-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 13,57 EUR erreichte der Titel am 31.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,92 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,135 EUR je Südzucker-Aktie. Am 08.10.2026 äusserte sich Südzucker zu den Kennzahlen des am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.13 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.05 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,365 EUR je Südzucker-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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