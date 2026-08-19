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19.08.2026 09:29:00

Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittwochvormittag schwächer

Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittwochvormittag schwächer

Die Aktie von Südzucker gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 11,86 EUR.

Südzucker
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Die Südzucker-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 11,86 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Südzucker-Aktie bisher bei 11,72 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'644 Südzucker-Aktien.

Am 31.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,57 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Südzucker-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 32,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,128 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2026. Am 09.07.2026 äusserte sich Südzucker zu den Kennzahlen des am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartals. Südzucker hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,18 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.06 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Experten gehen davon aus, dass Südzucker im Jahr 2027 0,377 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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