Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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19.08.2026 16:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker verzeichnet am Nachmittag Verluste
Die Aktie von Südzucker gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Südzucker-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 11,90 EUR.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 11,90 EUR. In der Spitze fiel die Südzucker-Aktie bis auf 11,72 EUR. Bei 11,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 56'149 Südzucker-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 31.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,57 EUR an. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 12,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,92 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 25,04 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2026 erhielten Südzucker-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,128 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Südzucker am 09.07.2026 vor. Südzucker hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,18 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Südzucker mit einem Umsatz von insgesamt 2.06 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um -4,41 Prozent verringert.
In der Südzucker-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,377 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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