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18.11.2026 16:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker behauptet sich am Nachmittag
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Südzucker. Mit einem Wert von 11,00 EUR bewegte sich die Südzucker-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Zum Vortag unverändert notierte die Südzucker-Aktie um 16:28 Uhr im XETRA-Handel bei 11,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Südzucker-Aktie bei 11,10 EUR. Im Tief verlor die Südzucker-Aktie bis auf 10,92 EUR. Bei 10,94 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Südzucker-Aktien beläuft sich auf 21'187 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 13,57 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Südzucker-Aktie. Am 23.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,92 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 18,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2026 0,000 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,135 EUR aus. Südzucker veröffentlichte am 08.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,20 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig wurden 2.13 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Südzucker 2.05 Mrd. EUR umgesetzt.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,328 EUR je Aktie in den Südzucker-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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