Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 11,08 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Südzucker-Aktie sogar auf 11,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,94 EUR. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 5'388 Aktien.

Am 31.03.2026 markierte das Papier bei 13,57 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 22,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,92 EUR. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 19,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,135 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Südzucker am 08.10.2026. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Südzucker mit -0,20 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite standen 2.13 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.05 Mrd. EUR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,328 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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