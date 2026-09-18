Südzucker Aktie News: Südzucker büsst am Vormittag ein

Um 09:28 Uhr rutschte die Südzucker-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 12,28 EUR ab. Die Südzucker-Aktie sank bis auf 12,24 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,24 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'525 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,57 EUR) erklomm das Papier am 31.03.2026. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 9,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,92 EUR am 23.12.2025. Mit einem Kursverlust von 27,36 Prozent würde die Südzucker-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Südzucker seine Aktionäre 2026 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,128 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Südzucker am 09.07.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Südzucker ebenfalls -0,18 EUR je Aktie eingebüsst. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Südzucker in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -4,41 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.06 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Südzucker-Gewinn in Höhe von 0,377 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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