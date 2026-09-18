Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 -1.2%  SPI 19’515 -0.9%  Dow 51’683 -0.2%  DAX 25’304 -1.6%  Euro 0.9441 -0.2%  EStoxx50 6’236 -1.4%  Gold 4’380 0.9%  Bitcoin 66’764 6.0%  Dollar 0.8230 -0.1%  Öl 103.5 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Analysten verdoppeln KI-Prognose: SpaceX-Aktie setzt Erholungsversuch nur zeitweise fort
Adecco-Aktie: Moody's bestätigt "Baa1"-Kreditrating - Ausblick auf "negativ" gesenkt
VW-Aktie gibt kräftig ab: Konzern senkt Gewinnprognose deutlich - Porsche ebenso betroffen
Galderma-Aktie im Blick: CEO erwartet weiterhin hohes Umsatzwachstum
Suche...
ETF Sparplan

Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.09.2026 16:29:00

Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag mit Einbussen

Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag mit Einbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 12,10 EUR.

Südzucker
11.41 CHF -2.27%
Kaufen Verkaufen

Die Südzucker-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 12,10 EUR. Die Südzucker-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,10 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,24 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 26'484 Südzucker-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 13,57 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 12,15 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 8,92 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2025). Mit Abgaben von 26,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Südzucker-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,128 EUR belaufen. Südzucker liess sich am 09.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Südzucker hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,18 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Südzucker in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -4,41 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.06 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Südzucker ein EPS in Höhe von 0,377 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

So schätzen Analysten die Südzucker-Aktie ein

April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Südzucker-Aktie angepasst


Bildquelle: ah
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten