Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag mit Einbussen

Die Südzucker-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 12,10 EUR. Die Südzucker-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,10 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,24 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 26'484 Südzucker-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 13,57 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 12,15 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 8,92 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2025). Mit Abgaben von 26,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Südzucker-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,128 EUR belaufen. Südzucker liess sich am 09.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Südzucker hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,18 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Südzucker in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -4,41 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.06 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Südzucker ein EPS in Höhe von 0,377 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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