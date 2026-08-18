Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Dienstagvormittag fester

Das Papier von Südzucker konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 11,70 EUR. Im Tageshoch stieg die Südzucker-Aktie bis auf 11,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,60 EUR. Zuletzt wechselten 1'511 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,57 EUR erreichte der Titel am 31.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 8,92 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,128 EUR. Im Vorjahr hatte Südzucker 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal legte Südzucker am 09.07.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,18 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Mit einem Umsatz von 2.06 Mrd. EUR, gegenüber 2.15 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -4,41 Prozent präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Südzucker-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 0,377 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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