|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.11.2026 09:29:00
Südzucker Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Südzucker
Die Aktie von Südzucker gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Südzucker-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 11,02 EUR.
Das Papier von Südzucker gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 11,02 EUR abwärts. Die Südzucker-Aktie sank bis auf 11,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2'290 Südzucker-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 13,57 EUR erreichte der Titel am 31.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 18,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,92 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2026 0,000 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,135 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Südzucker am 08.10.2026 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz lag bei 2.13 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.05 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Südzucker ein EPS in Höhe von 0,328 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie
Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Südzucker-Aktie angepasst
Südzucker-Aktie dennoch tiefer: Schwarze Zahlen im Halbjahr
Südzucker-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
09:29
|Südzucker Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Südzucker (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Südzucker-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
27.10.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Montagmittag in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|27.10.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|27.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|13.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX tiefer -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen lässt sich eine schwächere Tendenz beobachten. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.