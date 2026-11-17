Das Papier von Südzucker gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 11,02 EUR abwärts. Die Südzucker-Aktie sank bis auf 11,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2'290 Südzucker-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,57 EUR erreichte der Titel am 31.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 18,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,92 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,135 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Südzucker am 08.10.2026 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz lag bei 2.13 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.05 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Südzucker ein EPS in Höhe von 0,328 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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