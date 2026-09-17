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Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004

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17.09.2026 09:29:00

Südzucker Aktie News: Südzucker gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Südzucker Aktie News: Südzucker gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Südzucker. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 12,44 EUR zu.

Südzucker
11.77 CHF 0.32%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Südzucker nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 12,44 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Südzucker-Aktie bei 12,48 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,48 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'282 Südzucker-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 13,57 EUR markierte der Titel am 31.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 9,08 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Mit einem Kursverlust von 28,30 Prozent würde die Südzucker-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Südzucker-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,128 EUR belaufen. Am 09.07.2026 hat Südzucker in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,18 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -4,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,377 EUR je Südzucker-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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