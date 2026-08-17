Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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17.08.2026 09:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Montagvormittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Südzucker. Das Papier von Südzucker gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 11,78 EUR abwärts.
Die Südzucker-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 11,78 EUR ab. Die Südzucker-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,78 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,94 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3'774 Südzucker-Aktien den Besitzer.
Bei 13,57 EUR markierte der Titel am 31.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,20 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,128 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2026. Am 09.07.2026 äusserte sich Südzucker zu den Kennzahlen des am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,18 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -4,41 Prozent auf 2.06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.15 Mrd. EUR gelegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,377 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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