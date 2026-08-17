Südzucker Aktie News: Südzucker verliert am Nachmittag

Die Südzucker-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 11,66 EUR. In der Spitze büsste die Südzucker-Aktie bis auf 11,62 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,94 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41'395 Südzucker-Aktien.

Bei 13,57 EUR markierte der Titel am 31.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,38 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Südzucker-Aktie 30,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Südzucker seine Aktionäre 2026 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,128 EUR je Aktie ausschütten. Südzucker veröffentlichte am 09.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,18 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -4,41 Prozent auf 2.06 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,377 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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