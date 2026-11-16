Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag mit Kursplus

Die Südzucker-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 11,08 EUR. In der Spitze legte die Südzucker-Aktie bis auf 11,16 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,04 EUR. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 18'024 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.03.2026 auf bis zu 13,57 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,47 Prozent. Bei 8,92 EUR fiel das Papier am 23.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 24,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Südzucker-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,135 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Südzucker 0,000 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Südzucker am 08.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.13 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Südzucker einen Umsatz von 2.05 Mrd. EUR eingefahren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Südzucker einen Gewinn von 0,328 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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