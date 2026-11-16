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16.11.2026 16:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag mit Kursplus
Die Aktie von Südzucker gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Südzucker-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 11,08 EUR.
Die Südzucker-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 11,08 EUR. In der Spitze legte die Südzucker-Aktie bis auf 11,16 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,04 EUR. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 18'024 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 31.03.2026 auf bis zu 13,57 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,47 Prozent. Bei 8,92 EUR fiel das Papier am 23.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 24,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass Südzucker-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,135 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Südzucker 0,000 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Südzucker am 08.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.13 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Südzucker einen Umsatz von 2.05 Mrd. EUR eingefahren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Südzucker einen Gewinn von 0,328 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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