Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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16.10.2026 09:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker präsentiert sich am Vormittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Südzucker. Im XETRA-Handel gewannen die Südzucker-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.
Die Aktionäre schickten das Papier von Südzucker nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,8 Prozent auf 12,18 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Südzucker-Aktie bisher bei 12,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,30 EUR. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 3'511 Aktien.
Am 31.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,57 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Südzucker-Aktie mit einem Kursplus von 11,41 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 26,77 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,135 EUR. Im Vorjahr erhielten Südzucker-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Südzucker gewährte am 08.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.13 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.05 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,365 EUR je Aktie in den Südzucker-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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