Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.10.2026 16:29:00
Südzucker Aktie News: Anleger greifen bei Südzucker am Nachmittag zu
Die Aktie von Südzucker gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Südzucker-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 12,18 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Südzucker-Papiere um 16:28 Uhr 0,8 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Südzucker-Aktie sogar auf 12,30 EUR. Bei 12,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23'639 Südzucker-Aktien umgesetzt.
Bei 13,57 EUR markierte der Titel am 31.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 11,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 23.12.2025 Kursverluste bis auf 8,92 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 26,77 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,135 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal legte Südzucker am 08.10.2026 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,20 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2.13 Mrd. EUR gegenüber 2.05 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Experten gehen davon aus, dass Südzucker im Jahr 2027 0,365 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie
Südzucker-Aktie dennoch tiefer: Schwarze Zahlen im Halbjahr
Südzucker-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
16.10.26
|Südzucker Aktie News: Anleger greifen bei Südzucker am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Südzucker Aktie News: Südzucker präsentiert sich am Vormittag stärker (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX am Mittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
14.10.26
|XETRA-Handel: SDAX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Südzucker Aktie News: Südzucker reagiert am Mittag positiv (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX bewegt sich mittags im Plus (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Freitagshandel in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|15.10.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|27.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|13.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.