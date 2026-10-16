Südzucker Aktie News: Anleger greifen bei Südzucker am Nachmittag zu

Im XETRA-Handel gewannen die Südzucker-Papiere um 16:28 Uhr 0,8 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Südzucker-Aktie sogar auf 12,30 EUR. Bei 12,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23'639 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Bei 13,57 EUR markierte der Titel am 31.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 11,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 23.12.2025 Kursverluste bis auf 8,92 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 26,77 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,135 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal legte Südzucker am 08.10.2026 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,20 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2.13 Mrd. EUR gegenüber 2.05 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten gehen davon aus, dass Südzucker im Jahr 2027 0,365 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie dennoch tiefer: Schwarze Zahlen im Halbjahr

Südzucker-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

So schätzen Analysten die Südzucker-Aktie ein