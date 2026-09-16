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Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004

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16.09.2026 09:29:00

Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Vormittag schwächer

Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Vormittag schwächer

Die Aktie von Südzucker gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Südzucker-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 12,50 EUR.

Südzucker
11.76 CHF -1.43%
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Um 09:28 Uhr ging es für die Südzucker-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 12,50 EUR. Die Südzucker-Aktie sank bis auf 12,48 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 2'309 Südzucker-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,57 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 8,56 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Mit einem Kursverlust von 28,64 Prozent würde die Südzucker-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Südzucker-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,128 EUR aus. Am 09.07.2026 hat Südzucker die Kennzahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,18 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Südzucker mit einem Umsatz von insgesamt 2.06 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um -4,41 Prozent verringert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Südzucker einen Gewinn von 0,377 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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