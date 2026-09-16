Südzucker Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Südzucker

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 12,36 EUR. In der Spitze büsste die Südzucker-Aktie bis auf 12,30 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 49'576 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 13,57 EUR. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 9,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.12.2025 (8,92 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,128 EUR. Am 09.07.2026 lud Südzucker zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. Südzucker hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,18 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -4,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,377 EUR je Aktie in den Südzucker-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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