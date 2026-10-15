Südzucker Aktie News: Südzucker am Donnerstagnachmittag nahe Nulllinie

Die Südzucker-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 12,20 EUR. Der Kurs der Südzucker-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,32 EUR zu. Die grössten Abgaben verzeichnete die Südzucker-Aktie bis auf 12,02 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,16 EUR. Bisher wurden via XETRA 24'415 Südzucker-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,57 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,23 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,92 EUR. Dieser Wert wurde am 23.12.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Südzucker-Aktie 26,89 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,138 EUR. Im Vorjahr erhielten Südzucker-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 08.10.2026 hat Südzucker in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,20 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig wurden 2.13 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Südzucker 2.05 Mrd. EUR umgesetzt.

Experten taxieren den Südzucker-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,366 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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