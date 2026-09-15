Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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15.09.2026 09:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Dienstagvormittag schwächer
Die Aktie von Südzucker gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Südzucker-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 12,64 EUR ab.
Der Südzucker-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 12,64 EUR. Im Tief verlor die Südzucker-Aktie bis auf 12,64 EUR. Bei 12,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'597 Südzucker-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 13,57 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 7,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Südzucker-Aktie mit einem Verlust von 29,43 Prozent wieder erreichen.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,128 EUR. Am 09.07.2026 lud Südzucker zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,18 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2.06 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.15 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,377 EUR je Südzucker-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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