Südzucker Aktie News: Südzucker am Dienstagnachmittag schwächer

Die Südzucker-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 12,62 EUR nach. In der Spitze fiel die Südzucker-Aktie bis auf 12,54 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 42'751 Südzucker-Aktien.

Bei 13,57 EUR markierte der Titel am 31.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,92 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Südzucker-Aktie 41,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,128 EUR. Am 09.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,18 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -4,41 Prozent auf 2.06 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Südzucker 2.15 Mrd. EUR umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Südzucker-Aktie in Höhe von 0,377 EUR im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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