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Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004

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14.10.2026 09:29:00

Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag in Rot

Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 12,30 EUR abwärts.

Südzucker
11.40 CHF -1.56%
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Um 09:28 Uhr fiel die Südzucker-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 12,30 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Südzucker-Aktie bisher bei 12,26 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,48 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10'149 Südzucker-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,57 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.03.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,33 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Abschläge von 27,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,163 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal legte Südzucker am 08.10.2026 vor. Südzucker hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,20 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Südzucker im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.13 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.05 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Südzucker einen Gewinn von 0,383 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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