Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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14.09.2026 09:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker legt am Vormittag zu
Die Aktie von Südzucker gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Südzucker-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 13,06 EUR.
Das Papier von Südzucker konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 13,06 EUR. Die Südzucker-Aktie legte bis auf 13,06 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 12,96 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 5'028 Südzucker-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 13,57 EUR. Gewinne von 3,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 8,92 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,128 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2026. Südzucker gewährte am 09.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,18 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -4,41 Prozent auf 2.06 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,377 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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