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Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004

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14.09.2026 16:29:00

Südzucker Aktie News: Anleger schicken Südzucker am Nachmittag auf rotes Terrain

Südzucker Aktie News: Anleger schicken Südzucker am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Südzucker gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 12,90 EUR.

Südzucker
12.07 CHF -1.77%
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Die Südzucker-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 12,90 EUR. Die Südzucker-Aktie sank bis auf 12,84 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,96 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31'306 Südzucker-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,57 EUR erreichte der Titel am 31.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Südzucker-Aktie 5,19 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Südzucker-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,128 EUR ausgeschüttet werden. Am 09.07.2026 hat Südzucker in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,18 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.06 Mrd. EUR – eine Minderung von -4,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.15 Mrd. EUR eingefahren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Südzucker einen Gewinn von 0,377 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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