Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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14.08.2026 09:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Freitagvormittag freundlich
Die Aktie von Südzucker gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 11,94 EUR zu.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 11,94 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Südzucker-Aktie bisher bei 11,94 EUR. Bei 11,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 3'050 Südzucker-Aktien gehandelt.
Bei 13,57 EUR erreichte der Titel am 31.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,92 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 25,29 Prozent Luft nach unten.
Südzucker-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,128 EUR aus. Die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal legte Südzucker am 09.07.2026 vor. Südzucker hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,18 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.06 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Experten gehen davon aus, dass Südzucker im Jahr 2027 0,377 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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