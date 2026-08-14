Südzucker Aktie News: Südzucker präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Südzucker-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 11,98 EUR. Die Südzucker-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,04 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,78 EUR. Bisher wurden heute 87'939 Südzucker-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 13,57 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 25,54 Prozent Luft nach unten.

Südzucker-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,128 EUR belaufen. Südzucker gewährte am 09.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,18 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Südzucker 2.06 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.15 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Experten taxieren den Südzucker-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,377 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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