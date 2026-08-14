Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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14.08.2026 12:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Südzucker. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 11,94 EUR zu.
Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 11,94 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Südzucker-Aktie sogar auf 12,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,78 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 58'798 Südzucker-Aktien den Besitzer.
Bei 13,57 EUR erreichte der Titel am 31.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 13,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 8,92 EUR fiel das Papier am 23.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 33,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Südzucker-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,128 EUR aus. Südzucker liess sich am 09.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Südzucker ebenfalls -0,18 EUR je Aktie eingebüsst. Umsatzseitig standen 2.06 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von -4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Südzucker 2.15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Südzucker ein EPS in Höhe von 0,377 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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