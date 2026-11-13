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13.11.2026 09:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker gewinnt am Freitagvormittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Südzucker. Zuletzt wies die Südzucker-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 11,00 EUR nach oben.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 11,00 EUR zu. Die Südzucker-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,94 EUR. Zuletzt wechselten 2'484 Südzucker-Aktien den Besitzer.
Bei 13,57 EUR markierte der Titel am 31.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 23,36 Prozent Luft nach oben. Am 23.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,92 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,91 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,135 EUR. Im Vorjahr erhielten Südzucker-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 08.10.2026 hat Südzucker in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Südzucker ebenfalls ein EPS von -0,20 EUR je Aktie vermeldet. Südzucker hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.13 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.05 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,328 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
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