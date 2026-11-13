Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag im Minus

Die Südzucker-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 10,94 EUR ab. Das Tagestief markierte die Südzucker-Aktie bei 10,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,94 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 43'854 Südzucker-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,57 EUR) erklomm das Papier am 31.03.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Südzucker-Aktie 24,04 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,92 EUR am 23.12.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Südzucker-Aktie mit einem Verlust von 18,46 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,135 EUR belaufen. Am 08.10.2026 hat Südzucker in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,11 Prozent auf 2.13 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.05 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,328 EUR je Aktie in den Südzucker-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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