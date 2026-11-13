|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.11.2026 16:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag im Minus
Die Aktie von Südzucker gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 10,94 EUR.
Die Südzucker-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 10,94 EUR ab. Das Tagestief markierte die Südzucker-Aktie bei 10,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,94 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 43'854 Südzucker-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,57 EUR) erklomm das Papier am 31.03.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Südzucker-Aktie 24,04 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,92 EUR am 23.12.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Südzucker-Aktie mit einem Verlust von 18,46 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,135 EUR belaufen. Am 08.10.2026 hat Südzucker in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,11 Prozent auf 2.13 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.05 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,328 EUR je Aktie in den Südzucker-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie
Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Südzucker-Aktie angepasst
Südzucker-Aktie dennoch tiefer: Schwarze Zahlen im Halbjahr
Südzucker-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
13.11.26
|Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Südzucker Aktie News: Südzucker gewinnt am Freitagvormittag (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Südzucker Aktie News: Südzucker gibt am Mittwochmittag ab (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Südzucker-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
27.10.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Montagmittag in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|27.10.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|27.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|13.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.