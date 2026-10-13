Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag auf grünem Terrain

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 12,44 EUR zu. Die Südzucker-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,44 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,24 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 26'469 Südzucker-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 13,57 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Südzucker-Aktie mit einem Kursplus von 9,08 Prozent wieder erreichen. Am 23.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,92 EUR. Mit Abgaben von 28,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Südzucker-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,163 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Südzucker am 08.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Südzucker in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.13 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.05 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Von Analysten wird erwartet, dass Südzucker im Jahr 2027 0,383 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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