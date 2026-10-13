Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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13.10.2026 16:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Dienstagnachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Südzucker zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Südzucker-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.
Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 12,42 EUR. Die Südzucker-Aktie legte bis auf 12,54 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,24 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Südzucker-Aktien beläuft sich auf 59'093 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 13,57 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Südzucker-Aktie somit 8,47 Prozent niedriger. Am 23.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,92 EUR. Mit Abgaben von 28,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,163 EUR je Südzucker-Aktie. Südzucker liess sich am 08.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,11 Prozent auf 2.13 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.05 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Den erwarteten Gewinn je Südzucker-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 0,383 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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