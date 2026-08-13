Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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13.08.2026 09:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag in Grün
Die Aktie von Südzucker gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Südzucker-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 11,96 EUR.
Um 09:28 Uhr sprang die Südzucker-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 11,96 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Südzucker-Aktie bei 12,04 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,76 EUR. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 33'451 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,57 EUR) erklomm das Papier am 31.03.2026. Gewinne von 13,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,92 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 25,42 Prozent Luft nach unten.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,128 EUR. Am 09.07.2026 hat Südzucker die Kennzahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,18 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.06 Mrd. EUR – eine Minderung von -4,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.15 Mrd. EUR eingefahren.
In der Südzucker-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,377 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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