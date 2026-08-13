Südzucker Aktie News: Südzucker präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 11,90 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Südzucker-Aktie bei 12,04 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,76 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 145'401 Südzucker-Aktien.

Am 31.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,57 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 14,03 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Abschläge von 25,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,128 EUR belaufen. Am 09.07.2026 lud Südzucker zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Südzucker ebenfalls -0,18 EUR je Aktie eingebüsst. Im abgelaufenen Quartal hat Südzucker 2.06 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.15 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Experten gehen davon aus, dass Südzucker im Jahr 2027 0,377 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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