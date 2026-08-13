Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.08.2026 12:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker präsentiert sich am Donnerstagmittag fester
Die Aktie von Südzucker gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Südzucker-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 11,90 EUR.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 11,90 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Südzucker-Aktie bei 12,04 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,76 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 145'401 Südzucker-Aktien.
Am 31.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,57 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 14,03 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Abschläge von 25,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,128 EUR belaufen. Am 09.07.2026 lud Südzucker zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Südzucker ebenfalls -0,18 EUR je Aktie eingebüsst. Im abgelaufenen Quartal hat Südzucker 2.06 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.15 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Experten gehen davon aus, dass Südzucker im Jahr 2027 0,377 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie
Südzucker-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
So schätzen Analysten die Südzucker-Aktie ein
April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Südzucker-Aktie angepasst
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
13.08.26
|Südzucker Aktie News: Südzucker präsentiert sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag in Grün (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Südzucker Aktie News: Südzucker zieht am Mittwochnachmittag an (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
03.08.26
|SDAX aktuell: Anleger lassen SDAX zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.ch)
|
22.07.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|27.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|27.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|13.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|22.05.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer. Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen.