|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.11.2026 16:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Südzucker gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Südzucker-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 10,94 EUR nach.
Das Papier von Südzucker gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 10,94 EUR abwärts. In der Spitze büsste die Südzucker-Aktie bis auf 10,88 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,08 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 40'688 Südzucker-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 13,57 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Gewinne von 24,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Südzucker-Aktie 18,46 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,135 EUR. Im Vorjahr hatte Südzucker 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Südzucker gewährte am 08.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,20 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.13 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2.05 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
In der Südzucker-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,328 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie
Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Südzucker-Aktie angepasst
Südzucker-Aktie dennoch tiefer: Schwarze Zahlen im Halbjahr
Südzucker-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
12.11.26
|Südzucker Aktie News: Südzucker am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Südzucker Aktie News: Südzucker am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Südzucker Aktie News: Südzucker gibt am Mittwochmittag ab (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Südzucker-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
27.10.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Montagmittag in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|27.10.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|27.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|13.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich in Rot -- SMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt
Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben. Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs.