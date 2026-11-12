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12.11.2026 16:29:00

Südzucker Aktie News: Südzucker am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Südzucker Aktie News: Südzucker am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Südzucker gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Südzucker-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 10,94 EUR nach.

Südzucker
10.07 CHF -0.87%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Südzucker gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 10,94 EUR abwärts. In der Spitze büsste die Südzucker-Aktie bis auf 10,88 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,08 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 40'688 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 13,57 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Gewinne von 24,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Südzucker-Aktie 18,46 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,135 EUR. Im Vorjahr hatte Südzucker 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Südzucker gewährte am 08.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,20 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.13 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2.05 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

In der Südzucker-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,328 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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