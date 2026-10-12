Südzucker Aktie News: Südzucker tritt am Vormittag auf der Stelle

Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Südzucker-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 12,22 EUR. Bei 12,22 EUR markierte die Südzucker-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Südzucker-Aktie bei 12,22 EUR. Bei 12,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1'226 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,57 EUR) erklomm das Papier am 31.03.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Südzucker-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.12.2025 Kursverluste bis auf 8,92 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Südzucker-Aktie 27,00 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Südzucker-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,156 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Südzucker 0,000 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Südzucker am 08.10.2026. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.05 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.13 Mrd. EUR ausgewiesen.

Experten gehen davon aus, dass Südzucker im Jahr 2027 0,367 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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