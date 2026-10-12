Südzucker Aktie News: Südzucker verteuert sich am Nachmittag

Um 16:28 Uhr sprang die Südzucker-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 12,28 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Südzucker-Aktie sogar auf 12,30 EUR. Bei 12,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 79'918 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Am 31.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,57 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,50 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Südzucker-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,156 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal legte Südzucker am 08.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Südzucker in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.13 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.05 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Südzucker ein EPS in Höhe von 0,367 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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