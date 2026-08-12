Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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12.08.2026 09:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittwochvormittag stabil
Die Aktie von Südzucker hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Südzucker-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 11,28 EUR.
Die Südzucker-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr bei 11,28 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Südzucker-Aktie bis auf 11,32 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Südzucker-Aktie bis auf 11,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,32 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11'159 Südzucker-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 31.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,57 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,30 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,92 Prozent.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,128 EUR. Die Zahlen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Südzucker am 09.07.2026. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,18 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.06 Mrd. EUR – eine Minderung von -4,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.15 Mrd. EUR eingefahren.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,377 EUR je Südzucker-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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