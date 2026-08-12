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Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004

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12.08.2026 16:29:00

Südzucker Aktie News: Südzucker zieht am Mittwochnachmittag an

Südzucker Aktie News: Südzucker zieht am Mittwochnachmittag an

Die Aktie von Südzucker gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,1 Prozent auf 11,74 EUR zu.

Südzucker
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Das Papier von Südzucker legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,1 Prozent auf 11,74 EUR. Kurzfristig markierte die Südzucker-Aktie bei 11,78 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,32 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 141'647 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 13,57 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,59 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,92 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 24,02 Prozent würde die Südzucker-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Südzucker-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,128 EUR ausgeschüttet werden. Am 09.07.2026 äusserte sich Südzucker zu den Kennzahlen des am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.06 Mrd. EUR – eine Minderung von -4,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.15 Mrd. EUR eingefahren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,377 EUR je Südzucker-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ah
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