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Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004

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12.08.2026 12:29:00

Südzucker Aktie News: Südzucker fällt am Mittwochmittag

Südzucker Aktie News: Südzucker fällt am Mittwochmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 11,26 EUR ab.

Südzucker
11.11 CHF 5.98%
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Die Südzucker-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 11,26 EUR. Das Tagestief markierte die Südzucker-Aktie bei 11,18 EUR. Bei 11,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25'025 Südzucker-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,57 EUR erreichte der Titel am 31.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Südzucker-Aktie 20,52 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,92 EUR am 23.12.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,128 EUR. Am 09.07.2026 hat Südzucker die Kennzahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Südzucker hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,18 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Südzucker in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -4,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.06 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.15 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Südzucker ein EPS in Höhe von 0,377 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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