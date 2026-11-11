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11.11.2026 12:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker gibt am Mittwochmittag ab
Die Aktie von Südzucker gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Südzucker-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 11,10 EUR nach.
Um 12:28 Uhr rutschte die Südzucker-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 11,10 EUR ab. Die Südzucker-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,06 EUR nach. Bei 11,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Südzucker-Aktien beläuft sich auf 5'762 Stück.
Am 31.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,57 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.12.2025 (8,92 EUR). Mit Abgaben von 19,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Südzucker-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,135 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Südzucker 0,000 EUR aus. Am 08.10.2026 hat Südzucker die Kennzahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Südzucker ebenfalls ein EPS von -0,20 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.13 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.05 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,328 EUR je Aktie in den Südzucker-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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