Südzucker Aktie News: Südzucker gibt am Mittwochmittag ab

Um 12:28 Uhr rutschte die Südzucker-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 11,10 EUR ab. Die Südzucker-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,06 EUR nach. Bei 11,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Südzucker-Aktien beläuft sich auf 5'762 Stück.

Am 31.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,57 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.12.2025 (8,92 EUR). Mit Abgaben von 19,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Südzucker-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,135 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Südzucker 0,000 EUR aus. Am 08.10.2026 hat Südzucker die Kennzahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Südzucker ebenfalls ein EPS von -0,20 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.13 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.05 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,328 EUR je Aktie in den Südzucker-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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