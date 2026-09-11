Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.09.2026 09:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Südzucker gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Südzucker-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 12,82 EUR nach.
Die Südzucker-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 12,82 EUR. Das Tagestief markierte die Südzucker-Aktie bei 12,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9'348 Südzucker-Aktien.
Bei 13,57 EUR markierte der Titel am 31.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Südzucker-Aktie 5,85 Prozent zulegen. Bei 8,92 EUR fiel das Papier am 23.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,42 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Südzucker seine Aktionäre 2026 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,128 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal legte Südzucker am 09.07.2026 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,18 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -4,41 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.15 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Südzucker ein EPS in Höhe von 0,377 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie
Südzucker-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
So schätzen Analysten die Südzucker-Aktie ein
April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Südzucker-Aktie angepasst
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
12:29
|Südzucker Aktie News: Anleger greifen bei Südzucker am Mittag zu (finanzen.ch)
|
09:29
|Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Südzucker Aktie News: Südzucker am Donnerstagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
09.09.26
|XETRA-Handel SDAX am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
07.09.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|27.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|27.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|13.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|22.05.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legen im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.