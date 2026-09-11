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Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004

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11.09.2026 09:29:00

Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag mit Kursabschlägen

Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Südzucker gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Südzucker-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 12,82 EUR nach.

Südzucker
12.39 CHF 2.17%
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Die Südzucker-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 12,82 EUR. Das Tagestief markierte die Südzucker-Aktie bei 12,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9'348 Südzucker-Aktien.

Bei 13,57 EUR markierte der Titel am 31.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Südzucker-Aktie 5,85 Prozent zulegen. Bei 8,92 EUR fiel das Papier am 23.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,42 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Südzucker seine Aktionäre 2026 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,128 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal legte Südzucker am 09.07.2026 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,18 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -4,41 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.15 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Südzucker ein EPS in Höhe von 0,377 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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