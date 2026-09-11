Südzucker Aktie News: Anleger greifen bei Südzucker am Mittag zu

Um 12:28 Uhr wies die Südzucker-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 13,04 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Südzucker-Aktie bis auf 13,04 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 30'980 Südzucker-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 13,57 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Mit einem Kursverlust von 31,60 Prozent würde die Südzucker-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,128 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Südzucker am 09.07.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Südzucker ebenfalls -0,18 EUR je Aktie eingebüsst. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -4,41 Prozent auf 2.06 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Südzucker 2.15 Mrd. EUR umgesetzt.

In der Südzucker-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,377 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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