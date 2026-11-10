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10.11.2026 16:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker verteidigt am Dienstagnachmittag Vortagesniveau
Die Aktie von Südzucker zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die Südzucker-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 11,24 EUR.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Südzucker-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 11,24 EUR. Die Südzucker-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,24 EUR aus. In der Spitze büsste die Südzucker-Aktie bis auf 11,16 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,24 EUR. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 17'176 Aktien.
Bei einem Wert von 13,57 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,73 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,92 EUR am 23.12.2025. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 26,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,135 EUR. Südzucker gewährte am 08.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.13 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.05 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,328 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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